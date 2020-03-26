"حماية المستهلك": الشكاوى الواردة كانت حول حجز قاعات الأفراح وسيتم تعويض المتضررين

ماجد تمراز

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إلتزام الشعب بقرارات الحكومة الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والاستجابة الكبيرة للإجراءات الوقائية التي حددتها الدولة، هو انتصار للشعب نفسه وللدولة المصرية في مواجهة أزمة الفيروس وانتشار الوباء التي يشهدها العالم، خاصة وأن هناك دول استهان شعبها بإجراءات حكومته، وكانت النتيجة كارثية، حيث ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات بها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on، أن هناك تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية بالمراقبة على الأسواق وأسعار المنتجات التي تباع للمواطنين، والمتمثلة في وزارة التموين والأجهزة التابعة لها، لإحكام ضباط الأسواق، مؤكدا أنه تم غالبية الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال اليومين الماضيين، تمثلت في شكاوى حول حجز قاعات الأفراح وشراء فساتين وبدل الأفراح، مشيرا إلى أنه تم تعويضهم عن الأموال التي دفعوها نظرا لما تمر به البلاد.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تحرك مستمر من كافة أجهزة الرقابة على الأسواق، حتى لا يتم زيادة أسعار للمنتجات، حيث تم اتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من استغل ظروف البلد والوباء وقام بزيادة أسعار المنتجات مثلال الكحول والكمامات وغيرها من أدوات الوقاية من الأمراض.