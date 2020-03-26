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حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

الخميس، 26 مارس 2020 05:30 ص
حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالى 466 مليار جنيه، منها 948 مليون جنيه لتنفيذ 5 مشروعات بقطاع الطيران المدني.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المنفذة فى قطاع الطيران المدنى فى ضوء التقرير الحكومى الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه:

1- التطوير والتجديد الشامل للممرO5C / 23 بميناء القاهرة الجوى بتكلفة 6.9 مليون جنيه.

2- إنشاء 21 محطة أقمار صناعية أرضية جديدة لدعم منظومة الاتصالات الملاحية احتياطية وتوريد وتركيب وإنشاء شبكة ميكرويف 8 خطوط بتكلفة 179.5 مليون جنيه.

3- تطوير أنظمة المعلومات والتطبيقات والاتصالات بتكلفة 86.38 مليون جنيه.

4- تطوير منظومة الجوازات بميناء القاهرة الجوى بتكلفة 73 مليون جنيه.

5- تحديث وتطوير المعامل بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

ويأتى التقرير الحكومى كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التى أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إلكترونية فى مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً على التميز الحكومى والمؤسسى.


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