اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 06:22 م
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حبس عاطل لحيازته كيلو من مخدر الهيروين لترويجه بالشرقية

الخميس، 26 مارس 2020 05:12 م
حبس عاطل لحيازته كيلو من مخدر الهيروين لترويجه بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية-فتحية الديب

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قررت النيابة العامة بالصالحية الجديدة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عاطل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو هيروين ومبلغ مالي  لترويجها بنطاق المحافظة.

البداية عندما وردت  معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "  إبراهيم ع س س" 34 سنة، عاطل، مقيم أبو صوير المحسمة، بالإتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الهيروين، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين له بدائرة الصالحية الجديدة، وتم القبض عليه بحوزته كيلو من جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

 

مصر

اخبار مصر

الشرقية

مخدرات العاشر من رمضان

هيروين

الصالحية الجديد

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