حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية تصل إلى 9241 حالة

ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أن كوريا الجنوبية سجلت 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليصل إجمالى الحالات إلى 9241 حالة، وزاد عدد الوفيات من الجائحة في البلاد خمس حالات ليصل الإجمالى إلى 131 حالة.

أظهرت بيانات رسمية صدرت عن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم، الأربعاء، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا (كوفيد-19) تجاوزت 40% فى البلاد، وكان المركز قد أعلن أن البلاد أبلغت، منذ أول تفشي لفيروس كورونا المستجد في يوم 20 يناير، عن 9,137 حالة إصابة مؤكدة حتى اليوم الأربعاء وتعافى من بينهم 3,730 مصاب، أو ما تصل نسبته على وجه الدقة 40.8% تماما وتم رفع الحجر الصحي عنهم.

كما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن نسبة الشفاء بلغت 3.71% في 11 مارس لكنها ارتفعت إلى 10.21% في 15 مارس، ووصلت إلى 32.7% في يوم الأحد الماضي.

وتتوقع السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الشفاء التام لمئات المرضى على الأقل وخروجهم من الحجر الصحي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة حيث وصلت معظم الحالات المؤكدة في البلاد، والتي حدثت قبل شهر، إلى فترة النقاهة مؤخرا.

وقالت إن 80% من مرضى فيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى علاج مكثف.