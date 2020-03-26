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جهاز العاشر من رمضان يحارب كورونا بتعقيم 30 محطة مياه وغلق 60 كافيتريا.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 ص
جهاز العاشر من رمضان يحارب كورونا بتعقيم 30 محطة مياه وغلق 60 كافيتريا.. صور تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا
الشرقية - فتحية الديب

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حرص جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز المشرف على خليج السويس، على المتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية التى اتخذها الجهاز، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إن الجهاز يواصل حملاته اليومية لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية بصفة مستمرة، وتم تعقيم وتطهير 15 محطة صرف صحى بالروافع و15 موقع مياه بالمواد المعقمة وهى الكلور، وذلك كإجراء احترازى للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تطهير الشوارع والعديد من المساكن، وتطهير المرفق الداخلى، والمبانى ومبنى الجهاز، كما تم تحفيف كثافة المواطنين داخل مركز خدمة المواطنين وتوفير مساحات خارجها للانتظار، وتوفير مطهرات لتعقيم أيدى المواطنين المتعاملين مع الأماكن الخدمية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالجهاز، بالتنسيق مع قوات الأمن، بحملات مكبرة على المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين شنت حيث إدارة الإشغالات بجهاز العاشر من رمضان، برئاسة المهندس محمد حلاوة، بالتسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة قامت بغلق 60 كافيه ومقهى ومصادرة 1000 شيشة، ومصادرة أدوات التدخين مثل الفحمات وحجرات الدخات والكراسى بجميع أنواعها وغلق عدد من المحلات الغير ملتزمة بقرار الغلق، ورفع أدوات خاصة بهذة المحلات والتأكيد على غلقها بالإضافة إلى سحب البطاقة الشخصية للمخالف من قبل شرطة المرافق تحرير محضر له.

 كما تم غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية بأنحاء المدينة، كما تم الأسواق بالمجاورات 14 و15 و30 و54 والحى 15 والحى 16، كما تم فض جميع التجمعات البسيطة سواء خلف العمارات أو على نواصى الشوارع والطرق الرئيسية.

 

تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (1)
تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (1)

 

تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (2)
تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (2)

 

تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (3)
تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (3)

 

تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (4)
تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (4)

 

تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (5)
تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (5)

 

تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (6)
تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (6)

 

تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (7)
تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (7)

 

تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (8)
تعقيم عدد من المنشآت للوقاية من كورونا (8)

 

 

 

 


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فيروس كورونا

جهاز العاشر من رمضان

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