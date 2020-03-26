جامعة القاهرة تفتح باب التقدم لمشروعات بحثية حول علاج فيروس كورونا المستجد

كتب محمد صبحى.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم بمشروعات بحثية مشتركة بين أكثر من كلية من كليات الجامعة فى مجال فيروس كورونا المستجد، بتمويل يبدأ من 200 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين، طبقًا للشروط والقواعد المعلن عنها على موقع الجامعة www.gsrd.cu.edu.eg.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان للجامعة منذ قليل، أن الإعلان عن قبول مشروعات بحثية في مجال فيروس كورونا المستجد، يأتي في إطار سياسة ومجهودات جامعة القاهرة في مواجهة المشكلات التى تواجه المجتمع وخصوصًا فيروس كورونا المستجد، والذى قالت منظمة الصحة العالمية عنه إنه أصبح وباءً عالميًا، مما يؤكد ضرورة التعامل مع هذا الموقف بكل قوة والأخذ بالأسباب الاحترازية، مؤكدًا أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة وتسعى لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.



وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه بعد دعوته علماء الجامعة وذوى الاختصاص، منذ أيام، لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة، استجاب عدد كبير منهم، وتم تشكيل 5 فرق بحثية بالفعل من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات.



وأشار الدكتور محمد الخشت، أنه صدر بالفعل بحثان من جامعة القاهرة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول (اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences ، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونُشر فى مجلة Journal of Infection الدولية.



أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية ستظل خالية من الطلاب طوال فترة تعليق الدراسة فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمقرر لها أسبوعين تاليين تبدأ من 29 مارس الجارى.



وقال الدكتور الخشت لـ " اليوم السابع " إنه اتخذ قرارا بإعفاء الطلاب من سكان المدن الجامعية من أى رسوم تتعلق بالمدينة الجامعية طوال فترة تعليق الدراسة فى سبيل التخفيف عنهم وعن كاهل ذويهم وأسرهم.



وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أن المدن الجامعية شهدت عمليات تعقيم واسعة وتطهير فى إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.



وعلى جانب آخر يبلغ عدد المدن الجامعية بجامعة القاهرة 5 مدن جامعية وهي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، حيث يسكن بهذه المدن حوالي 14 ألف طالب مغترب ووافد من مختلف المحافظات والدول.

