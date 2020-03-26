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جامعة القاهرة: إعفاء طلاب المدن الجامعية من الرسوم خلال فترة تعليق الدراسة

الخميس، 26 مارس 2020 06:00 ص
جامعة القاهرة: إعفاء طلاب المدن الجامعية من الرسوم خلال فترة تعليق الدراسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن المدن الجامعية ستظل خالية من الطلاب  طوال فترة تعليق الدراسة فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمقرر لها أسبوعين تاليين تبدأ من 29 مارس الجارى.

وقال الدكتور الخشت فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " إنه اتخذ قرارا بإعفاء  الطلاب من سكان المدن الجامعية من أى رسوم  تتعلق بالمدينة الجامعية طوال فترة تعليق الدراسة فى سبيل التخفيف عنهم وعن كاهل ذويهم وأسرهم .

وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أن المدن الجامعية شهدت عمليات تعقيم واسعة وتطهير فى إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وعلى جانب آخر يبلغ عدد المدن الجامعية بجامعة القاهرة   5 مدن جامعية وهي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، حيث يسكن بهذه المدن حوالي 14 ألف طالب مغترب ووافد من مختلف المحافظات والدول.

وكان الدكتور محمد الخشت، أصدر تعليماته بإخلاء غرف الطلاب بالمدن الجامعية وتعقيمها، بعد توجيه  رئيس الجمهورية وقرار السيد  مجلس الوزراء بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مؤكدًا لطلاب المدن الجامعية أنهم لن يدفعوا إلا التكلفة الفعلية للمدة التي قضوها بالمدينة ولن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة، بناء على قرار مجلسي شؤون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة.

يشار إلى أن جامعة القاهرة، أجرت مسحًا طبيًا على طلاب المدن الجامعية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، واستعانت بالكواشف الحرارية على بوابات المدن والحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة شاملة للجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


اخبار مصر

كورونا

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصرية

المدن الجامعية

تعليق الدراسة

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