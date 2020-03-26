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فى الجلسة العاشرة للمجلس..

جامعة الأقصر تعفى طلبة المدن الجامعية من المصروفات خلال فترة التعليق للدراسة

الخميس، 26 مارس 2020 02:23 م
جامعة الأقصر تعفى طلبة المدن الجامعية من المصروفات خلال فترة التعليق للدراسة الجلسة العاشرة لمجلس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قرر مجلس جامعة الأقصر،اعفاء طلبة المدن الجامعية من المصروفات خلال فترة التعليق للدراسة.

جاء ذلك فى جلسته رقم 10 بمقر الإدارة المركزية للجامعة، اليوم الخميس، وذلك برئاسة الأستاذ دكتور بدوي شحات بدوي رئيس الجامعة وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، حيث رحب رئيس الجامعة بأعضاء المجلس متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، كما نعي ضحايا فيروس كورونا المستجد بمصر والعالم، متمنيا لمصر والمصريين دوام الصحة والسلامة،وأكد على إستمرار حملات المكافحة والتعقيم والتطهير لمبانى الجامعة والكليات ضد "فيروس كورونا".

وقال الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر،أنه تم خلال الجلسة 10 لمجلس الجامعة إتخاذ المجلس عدة قرارات من أهمها الموافقة علي إعفاء طلاب المدن الجامعية من المصروفات المستحقة خلال فترة تعليق الدراسة، مع مراعاة الأتي:- (بالنسبة للطلاب الذين قاموا بسداد شهر مارس كاملاً يتم خصم المُدة المدفوعة خلال فترة التوقف من الشهر التالي - يتم تحصيل الأسبوع الأول والثاني من الطلاب الذين لم يتسني لهم تسديد الرسوم عن شهر مارس).

وكان قد قاد الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية للاطمئنان علي سير أعمال التطهير والتعقيم، فى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الآثار وكلية الألسن ومبنى الجامعة المركزي، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالأقصر، بحضور مدير مديرية الزراعة بالأقصر، ووكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس،والأمين العام المساعد بالجامعة، وأمين كلية الحاسبات والمعلومات، وأمين كلية الآثار، وأمين كلية الألسن وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

وخلال جولة رئيس الجامعة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير، شدد على مجموعة العمل القائمة بعملية التطهير والتعقيم بضرورة العمل بكل دقة واتقان وعدم ترك أي مكان بدون تطهير وتعقيم، حيث يأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .من جانبه قام رئيس الجامعة بتقديم الشكر لفريق العمل متمنيا لهم ولجميع المصريين دوام الصحة والسلامة .

1 مجلس جامعة الأقصر يقرر إعفاء طلبة المدن الجامعية من المصروفات
 مجلس جامعة الأقصر يقرر إعفاء طلبة المدن الجامعية من المصروفات

 

جانب من إجتماع مجلس جامعة الاقصر
جانب من إجتماع مجلس جامعة الاقصر

 


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