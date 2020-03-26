اليوم السابع
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توزيع 2000 كمامة و1500 قفاز و2000 منشور وملصق لمواجهة كورونا بفاقوس فى الشرقية

الخميس، 26 مارس 2020 03:30 ص
توزيع 2000 كمامة و1500 قفاز و2000 منشور وملصق لمواجهة كورونا بفاقوس فى الشرقية تعقيم المستشفيات فى الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ما زال الشباب ورجال الأعمال ومعظم الشعب الشرقاوى يقدمون التوعية ضد فيروس كورونا، إذ يقول محمد السيد صاحب مبادرة "شباب بتحب بلدهم" بمركز فاقوس إن أعضاء المبادرة استطاعوا توزيع أكثر من 2000 كمامة و1500 جوانتي على كبار السن والحالات المزمنة داخل عدد من الجهات.

وأضاف أن المبادرة بدأت منذ صباح يوم الثلاثاء الماضى، وستستمر حتى الأيام الأولى من شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أنه لاحظ  نقصا كبيرا في الكمامات والجوانتي والكحول، مطالبا المجتمع المدني بالوقوف معهم ومساعدتهم لتخطى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال الدكتور علاء خليل، أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، إنه قام بشراء ماكينة رش وحملها داخل قسم الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، مضيفا: "وأحضرنا المواد المطهرة من مستشفيات الجامعة". 

وأضاف لـ"اليوم السابع": "أنا قمت بالتطهير مع عمال العمليات وبدأنا بمكتب الجراحين  والتخدير وطرق العمليات والأبواب وغرف العمليات ومكاتب التمريض، لافتا إلى أن المشاركة من الأهالى ولو بسيطة تساهم  في إجراءات منع العدوى".

كما أضاف الحاج أحمد أبو زيد، أحد أبناء مركز أبو كبير، أنه لليوم الثالث على التوالى يقوم بتزويد شباب المركز بكميات مطهرة لتطهير المدينة والقرى وجميع المبانى الحكومية حسب اتفاقه مع المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وأشاد بعدد من الماء المركز الذين بدأوا فى المساهمة فى تطهير القرى والأحياء.

ويجوب عدد من العاملون فى الجميعات الأهلية بحملة توعية ضد الوقاية من فيروس كورونا تجوب جميع شوراع أبو كبير، وكانت بداية الحملة أول شارع التحرير وترعة الرمل وحي المنشية الجديدة وحي الزوابعية وحي البنوية ثم استكمال شارع التحرير حتى المحطة بما فيه البريد وموقف مصر وموقف الزقازيق وجميع محال أبو كبير بشارع التحرير وشارع المحطة وصولا إلى هايبر ماركت، وتتضمن حملة التوعية بتوزيع منشور تخطت 2000 منشور للتعرف بكيفية الوقاية من الفيروس توزع هذه المنشورات على الأهالى بمركز أبو كبير وفى شوارع المدينة بأكملها.


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تطهير ضد الكورونا

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