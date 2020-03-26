" تموين الإسكندرية " : المخابز تعمل الجمعة والسبت ولا داعى للتكالب والتكدس

الإسكندرية جاكلين منير

أكد محمد سعد الله أحمد مدير ،مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية ان جميع المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ،ومنافذ مشروع جمعيتى والبدالين التموينيين ،على مستوى محافظة الإسكندرية تعمل بكامل طاقتها يوميا ،ولاداعي للتدافع والتكدس.

وأشار محمد سعدالله فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن ما يشاع على بعض وسائل التواصل الاجتماعى من غلق للمخابز والمنافذ التموينية أثناء الجمعة والسبت ،لا أساس له من الصحة، مناشدا المواطنين بعدم التكدس والتزاحم على المخابز ،حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة ، مؤكدا أن جميع المخابز البلدية، تعمل فى مواعيدها الطبيعية دون اى تغيير فى المواعيد أو الحصص أو الإنتاج و أنه قد تم التنسيق بين المديرية و الادارة العامة لمباحث التموين ،وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على الإنتاج للتحرك أثناء فترة الحظر وذلك لانتظام عملية إنتاج الخبز فى مواعيدها دون تأثر ،ومنعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على المخابز.

من جهه أخرى قال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، أنه قد تم التنسيق بين المديرية والشركة العامة لتجارة الجملة للعمل طوال أيام الأسبوع بما فيهم ايام الجمعة والسبت لتوريد السلع التموينية إلى البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية و منافذ مشروع جمعيتى، لضمان توافر السلع التموينية للمواطنين ،وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على ذلك الأمر للتحرك ،أثناء فترة الحظر ،وذلك لانتظام عملية صرف المقررات التموينية فى مواعيدها دون تأثر ومنعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على منافذ صرف السلع التموينية.