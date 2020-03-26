تكثف تطهير وتعقيم منشأت جامعة أسيوط للوقاية من كورونا.. صور

أسيوط - ضحا صالح -هيثم البدرى

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بضرورة مواصلة تكثيف العمل من أجل القيام بأعمال تطهير وتعقيم كافة مبانى ومنشآت الجامعة ومرافقها الحيوية ونشر ثقافة السلوكيات الوقائية والتعريف بالإرشادات الصحية المعلنة من قبل الجهات المختصة مفوضاً فى متابعة تلك الإجراءات الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن أعمال تطهير وتعقيم الجامعة تجرى وفق معايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وبالتنسيق مع إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والكيمائيين المختصين، مشيدةً كذلك بالجهد التطوعى المقدم من عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى وعلى رأسها مؤسسة مستشفى 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق والرئيس الشرفى للجمعية والدكتور مصطفى الشرقاوى رئيس مجلس أمناء المؤسسة والتى تقوم بدور متعاون وفعال فى أعمال تطهير الجامعة بمختلف مبانيها .

وأضافت الدكتورة مها غانم إلى أن عملية التطهير والتعقيم ستتوالى بصفة دورية تتراوح ما بين مرتين وثلاثة أسبوعياً بما يضمن توفير أقصى درجات التطهير داخل كافة مرافق الجامعة ومكاتبها وقاعاتها الدراسية، وكذلك المدن الجامعية والكليات الواقعة خارج الحرم الجامعى وذلك لتوفير بنية آمنة وصحية للأفراد المترددين عليها .