اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تكثف تطهير وتعقيم منشأت جامعة أسيوط للوقاية من كورونا.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 02:32 م
تكثف تطهير وتعقيم منشأت جامعة أسيوط للوقاية من كورونا.. صور تعقيم جامعة أسيوط
أسيوط - ضحا صالح -هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بضرورة مواصلة تكثيف العمل من أجل القيام بأعمال تطهير وتعقيم كافة مبانى ومنشآت الجامعة ومرافقها الحيوية ونشر ثقافة السلوكيات الوقائية والتعريف بالإرشادات الصحية المعلنة من قبل الجهات المختصة مفوضاً فى متابعة تلك الإجراءات الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن أعمال تطهير وتعقيم الجامعة تجرى وفق معايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وبالتنسيق مع إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والكيمائيين المختصين، مشيدةً كذلك بالجهد التطوعى المقدم من عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى وعلى رأسها مؤسسة مستشفى 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق والرئيس الشرفى للجمعية والدكتور مصطفى الشرقاوى رئيس مجلس أمناء المؤسسة والتى تقوم بدور متعاون وفعال فى أعمال تطهير الجامعة بمختلف مبانيها .

وأضافت الدكتورة مها غانم إلى أن عملية التطهير والتعقيم ستتوالى بصفة دورية تتراوح ما بين مرتين وثلاثة أسبوعياً بما يضمن توفير أقصى درجات التطهير داخل كافة مرافق الجامعة ومكاتبها وقاعاتها الدراسية، وكذلك المدن الجامعية والكليات الواقعة خارج الحرم الجامعى وذلك لتوفير بنية آمنة وصحية للأفراد المترددين عليها .

 

جامعة أسيوط تكثف من أعمال تطهير وتعقيم مبانيها ومنشأتها ومرافقها العامة للوقاية من إنشاء فيروس كورونا (10)
 
 
جامعة أسيوط تكثف من أعمال تطهير وتعقيم مبانيها ومنشأتها ومرافقها العامة للوقاية من إنشاء فيروس كورونا (12)
 
 
جامعة أسيوط تكثف من أعمال تطهير وتعقيم مبانيها ومنشأتها ومرافقها العامة للوقاية من إنشاء فيروس كورونا (1)
 
 
جامعة أسيوط تكثف من أعمال تطهير وتعقيم مبانيها ومنشأتها ومرافقها العامة للوقاية من إنشاء فيروس كورونا (2)
 
 
جامعة أسيوط تكثف من أعمال تطهير وتعقيم مبانيها ومنشأتها ومرافقها العامة للوقاية من إنشاء فيروس كورونا (4)
 
 
جامعة أسيوط تكثف من أعمال تطهير وتعقيم مبانيها ومنشأتها ومرافقها العامة للوقاية من إنشاء فيروس كورونا (6)
 
 

جامعة اسيوط

تطهير وتعقيم المبانى

تقارير مصرية

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة