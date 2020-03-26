اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل حادث الدائرى الإقليمى ووفاة 17 مواطنا تحت عجلات النقل.. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 06:42 م
تفاصيل حادث الدائرى الإقليمى ووفاة 17 مواطنا تحت عجلات النقل.. فيديو تفاصيل حادث الدائرى الإقليمى
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع حادث مرورى بالطريق الدائرى الإقليمى بمنطقة الصف جنوب الجيزة، نتج عنه وقوع العديد من المتوفين و المصابين جراء تدافع السيارات بعد أن صدمتهم تريلا أعلى الطريق..
ويرصد الفيديو التالى أهم المعلومات عن ذلك الحادث.
 
 
17 قتيل تحت عجلات النقل
حادث مروع على الدائرى الإقليمى
وقع في بداية أول ليالى الحظر
توقفت السيارات للتفتيش أمام كمين أمنى مع بداية الحظر
 
جاءت سيارة نقل "تريلا" مسرعة أعلى الطريق
 
سائق التريلا فوجئ بتوقف السيارات 
 
لم يتمكن من الوقف ودهس 14 سيارة في طريقه
 
توفى 17 شخصا تحت عجلات السيارة النقل
 
وأصيب 15 أخرين بعضهم في حالة خطرة
 
15 سيارة إسعاف نقلت الضحايا والمصابين
 
استعانت الحماية المدنية بالآت لقص الحديد واستخراج جثث محشورة
 
قوات الأمن ألقت القبض على السائق المتسبب في الحادث
 
وأوناش المرور رفعت حطام الحادث بالكامل
 
وحبست النيابة السائق 4 أيام على ذمة التحقيق
 
 
 
 
 

حادث الصف

الدائرى الاقليمى

امن الجيزة

حادث مرورى

وفيات ومصابين

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة