تفاصيل حادث الدائرى الإقليمى ووفاة 17 مواطنا تحت عجلات النقل.. فيديو

كتب عبد الرحمن سيد

وقع حادث مرورى بالطريق الدائرى الإقليمى بمنطقة الصف جنوب الجيزة، نتج عنه وقوع العديد من المتوفين و المصابين جراء تدافع السيارات بعد أن صدمتهم تريلا أعلى الطريق..

ويرصد الفيديو التالى أهم المعلومات عن ذلك الحادث.

17 قتيل تحت عجلات النقل

حادث مروع على الدائرى الإقليمى

وقع في بداية أول ليالى الحظر

توقفت السيارات للتفتيش أمام كمين أمنى مع بداية الحظر

جاءت سيارة نقل "تريلا" مسرعة أعلى الطريق

سائق التريلا فوجئ بتوقف السيارات

لم يتمكن من الوقف ودهس 14 سيارة في طريقه

توفى 17 شخصا تحت عجلات السيارة النقل

وأصيب 15 أخرين بعضهم في حالة خطرة

15 سيارة إسعاف نقلت الضحايا والمصابين

استعانت الحماية المدنية بالآت لقص الحديد واستخراج جثث محشورة

قوات الأمن ألقت القبض على السائق المتسبب في الحادث

وأوناش المرور رفعت حطام الحادث بالكامل

وحبست النيابة السائق 4 أيام على ذمة التحقيق