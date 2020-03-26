تعليق المؤتمر الصحفى اليومى عن كورونا بإيطاليا بعد إصابة رئيس الدفاع المدنى بحمى

كتبت فاطمة شوقى

قالت هيئة الدفاع المدنى الإيطالية إن رئيسها أنجيلو بوريللي، ظهرت عليه صباح اليوم أعراض حمى، حيث"غادر مقر الإدارة كإجراء وقائى"، مشيرة إلى أنه تم تعليق المؤتمر الصحفى اليومى للوقوف عند الوضع حول طوارئ فيروس كورونا، والذى يتم عقده الساعة السادسة مساءا فى العادة.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن "هيئة الدفاع المدني ستواصل ضمان أقصى قدر من الكفاءة، وكذلك من خلال المكتب الصحفي، لنشر المعلومات المتاحة عن حالة الطوارئ الراهنة. واختتمت بالقول إنه "سيتم تقديم تحديث للبيانات التفصيلية حول المراقبة الصحية في إيطاليا من خلال بيان صحفي يصدر في موعد المؤتمر الصحفى، أى عند الساعة السادسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 683 شخصًا فقدوا حياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا، وهو يعتبر انخفاض طفيف مقارنة بأمس عندما كان عدد الضحايا 743، وأضافت أن "العدد الإجمالي للضحايا يرتفع إلى 7550، منذ بداية حالة طوارئ تفشي كوفيد 19، وبذلك يكون اليوم الرابع لانخفاض عدد المصابين بكورونا منذ تفشى الفيروس.

وأضافت أن 1036 شخصًا تماثلوا للشفاء أمس وأنه “في المجمل، تجاوز 9362 شخصًا فيروس كورونا منذ بداية حالة الطوارئ.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى إن انتشار حالة طوارئ فيروس كورونا أدى إلى أزمة لم يسبق لها مثيل في إيطاليا وفي الاتحاد الأوروبي، والتي أجبرتنا على عيش اختبار صعب للغاية، ومواجهة عادات حياة جديدة.

واضاف "إنها أيام رهيبة بالنسبة لمجتمعنا، الذي يحصي كل يوم مزيدا من الوفيات ويفقد الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفاً، في ظل ألم يتجدد باستمرار، معرباً عن مشاعر القرب من أسر ضحايا الوباء، مما أثار تصفيق طويلا من قبل أعضاء المجلس.

وقال كونتي: "لم نفكر أبدًا بأننا سنرى صفوفًا من شاحنات الجيش تحمل هذا العدد من التوابيت، مؤكدا "مشاعر القرب والتأثر لأجل عائلات الضحايا".