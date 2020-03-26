تعقيم شوارع وميادين مركز إطسا بالفيوم لمواجهة فيروس كورونا

الفيوم رباب الجالى

قال المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، إن أعمال التطهير لشوارع مدن وقرى المركز مازالت مستمرة، مشددًا على تطهير جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وأماكن تجميع القمامة، وكذلك تعقيم ماكينات الصرف الآلي بصفة مستمرة، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة للمواطنين، من خلال إجراءات التطهير، والتعقيم، ورفع كفاءة النظافة.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم منطقة الصهريج وشارع عمر بن الخطاب وشارع ابوبكر الصديق وميدان اطسا وشارع بحر عروس ومنطقة السوق و الموقف، بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات المعنية الصحة والطب البيطرى والزراعة.

وأكد عبدالكريم، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم الدورية بالمنشآت الحكومية والأهلية والمدارس والمساجد والشوارع والميادين العامة بالقرى والشوارع.

كما أشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى انه ستبدأ غدا حملات مكثفة من الساعة الثامنة صباحا تنطلق من أمام مبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا تجوب جميع شوارع وقرى مركز اطسا ودعا جميع شباب مركز اطسا باطلاق دعوة عبر صفحات الانترنت والتواصل الاجتماعى مطالبا الشباب وكل من يرغب فى التطوع من اجل تعقيم ورش المساجد والكنائس والمصالح الحكومية بالقرى والمركز وتعقيمها حرصا على سلامة المواطنين مع الأخذ فى الاعتبار جميع سبل الوقاية والحماية من المشاركين المتطوعين في الاعمال من ضرورة ارتداء الكمامات واخذ كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم و صحتهم.