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تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

الخميس، 26 مارس 2020 06:30 ص
تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة مخالفات البناء - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال النائب عادل بدوى، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، تضمن العديد من التيسيرات؛ لعل أبرزها فيما يخص أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالى المبلغ المستحق، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع فى حالة مخالفة البناء على الأراضى المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات التى تم إجراؤها على القانون عقب قياس الأثر التشريعى الهدف منها مزيد من التيسيرات للمواطنين، للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى الذى يلتهم الرقعة الزراعية ويكون له دور كبير فى التأثير على البنية التحتية فى العديد من المناطق، وينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو البرلمان، أن القانون سيطبق لفترة زمنية محددة، وبعدها لن يكون هناك قانون للتصالح فى مخالفات البناء، وسيتم التعامل وفقا لقانون البناء الموحد والتعديلات الجديدة التى أًجريت عليه من أيام، بهدف تسهيل استخراج رخصة البناء، والتصدى لظاهرة الروتين فى هذه المسألة، مؤكدا أن كافة التشريعات التى صدرت بشأن الثروة العقارية الهدف منها القضاء على العشوائيات، والحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على بعض الملاحظات بشأن استخراج تراخيص البناء.


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