اليوم السابع
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تطهير وقياس درجات الحرارة للعاملين بالمركز الاستكشافى بالغربية

الخميس، 26 مارس 2020 08:16 م
تطهير وقياس درجات الحرارة للعاملين بالمركز الاستكشافى بالغربية جانب من التعقيم
الغربية عادل ضرة

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نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خطة تطهير المركز الاستكشافي، وإدارة القيد والحفظ، وجميع التوجيهات الفنية بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية (الأحمدية الثانوية سابقاً)، كما تم تطهير المدرسة بالكامل، وجميع الفصول والحجرات الإدارية والقاعات والمكتبة والحمامات، ومسرح المدرسة، وتم الاطمئنان إلى توافر وسائل الأمن والسلامة بها.

وعلي هامش عمليه التطهير تم متابعة قياس درجات الحرارة لجميع العاملين المتواجدين بالإدارات السابق ذكرها والمدرسة، بواسطة جهاز الاشعة تحت الحمراء.

كما واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ خطة التطهير بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ولجنة الادارة تجاري بطنطا ومدرسة الاصلاح الابتدائية الجديدة وقرية الاطفال بسبرباي، للحد من انتشار فيروس كورونا،

وتم تطهير الحجرات والمكاتب الإدارية وقاعات التدريب بمركز التطوير ولجنة الادارة و، وتم الاطمئنان إلى توافر وسائل الأمن والسلامة باللجنة، وتطهير المدرسة بالكامل كإجراء احترازي ليشمل كافة حجرات وفصول ومكاتب المدرسة.

وعلي هامش عمليه التطهير تم متابعة قياس درجات الحرارة للمتواجدين من العاملين بواسطة جهاز الاشعة تحت الحمراء .

من ناحيته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم إجراء قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، والتي تم توفيرها بالمديرية لضمان عدم انتقال العدوى بين العاملين والمترددين على الديوان، مشيرا أنه سيتم تطبيقه بصفة دائمة داخل الديوان اعتباراً من اليوم كإجراء وقائي واحترازي.

كان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ببدء إجراءات قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على الإدارات وبصفة دورية ومستمرة.


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