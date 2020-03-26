تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحيوية لتوفير بيئة صحية أمنة بأسيوط ..صور

أسيوط- ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استكمال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والحيوية والمصالح الحكومية ومواقف سيارات الأجرة والشوارع بمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف فرق متخصصة من الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة وذلك في إطار خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19" ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات التطهير والتعقيم تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات واستنفار كافة الموارد والإمكانات لمواجهة المواقف الاستثنائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة مشيرًا إلى الدفع بأطقم التطهير لجميع المنشآت بكافة المراكز والمدن والتي تتضمن مواقف سيارات ومحطات للسكة الحديد ووحدات محلية وقروية ومدارس ومستشفيات ووحدات صحية وجمعيات زراعية ودور عبادة ومراكز الشرطة ووحدات بيطرية ومجازر ومحطات الثروة الحيوانية ومديريات وإدارات خدمية لافتًا إلى تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لمتابعة أعمال التطهير بحي شرق وغرب مدينة أسيوط بالإضافة إلى مركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام لمتابعة مراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمتابعة مراكز الشمال بالتنسيق والتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت على مستوى مراكز ومدن المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين مطالبا بضرورة التقيد بالتوجيهات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



استكمال تطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والحيوية بجميع المراكز



استكمال تطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والحيوية بجميع المراكز



استكمال تطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والحيوية بجميع المراكز



استكمال تطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والحيوية بجميع المراكز



استكمال تطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والحيوية بجميع المراكز