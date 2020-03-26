اليوم السابع
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تطهير المنشآت والشوارع بمدينة الزينية فى الأقصر لمكافحة كورونا.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 09:49 ص
تطهير المنشآت والشوارع بمدينة الزينية فى الأقصر لمكافحة كورونا.. صور أعمال التعقيم والتطهير بمدينة الزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه جارى مواصلة أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع وسيارات الأجرة وماكينات الصراف الآلى، حيث أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الزراعية والإدارة الصحية والطب البيطرى وشركة مياة الشرب بالزينية، وبمشاركة شعبية من الشباب والجمعيات الخيرية وجهود ذاتية من أهالى المركز والمدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وأضاف العقيد أحمد الهوارى – فى بيان صحفى – أنه جارى مواصلة أعمال التطهير والتعقيم وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وناشد الأهالى ضرورة الاتزام بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك لضمان تحقيق السلامة العامة.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم استكمال أعمال الرش والتطهير، تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، حيث توجه بالشكر والتقدير للأهالى لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتبرع البعض منهم بمواد للتطهير والتعقيم لخدمة المجتمع، مشيراً إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابعة.

وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة رؤساء المدن بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحيوية والشوارع والأسواق، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وكان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً عليهم، والتى شملت إلغاء تقديم الشيشة بالمقاهى و"الكافيهات" ومصادرتها فوراً، وعدم السماح بمغادرة أى فرد من العاملين فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوما من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحى وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيداً لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الأخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبة أنها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفاً.

كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، وشدد المحافظ على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم.

1 رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار تطهير المنشآت
 رئيس مدينة الزينية يعلن إستمرار تطهير المنشآت

 

2 جانب من التعقيم المتواصل بشوارع الزينية
 جانب من التعقيم المتواصل بشوارع الزينية

 

3 تعقيم وتطهير السيارات بمدينة الزينية
 تعقيم وتطهير السيارات بمدينة الزينية

 


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