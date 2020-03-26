تطعيم 1.1 مليون طفل ضد الحصبة فى الشرقية بنسبة 102% من المستهدف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

صرح الدكتور هشام شوقى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اختتمت اليوم فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى بالمحافظة، والتى استمرت لمدة 19 يوما، بدءا من يوم 8 مارس وحتى اليوم 26 مارس 2020 ، وقامت الفرق الطبية بتطعيم خلال أيام الحملة بتطعيم 1114444 طفلا بمحافظة الشرقية بنسبة تغطية بلغت 102% من المستهدف

وأوضح "مسعود"، أن الحملة استهدفت تطعيم 1090605 طفلا من عمر 9 شهور وحتى 6 سنوات على مستوى المحافظة ، وذلك من خلال 1349 فرقة طبية مدربة ، بواقع 313 فرقة بالحضر ، 1036 فرقة بالريف ، منها 469 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية ، 880 فرقة متحركة "بالنوادى الكبرى ومراكز الشباب ، وأماكن التجمعات" ، مشيراً إلى أن التطعيم تم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية MR ، وتم إتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى ، وإستخدام سرنجات "ذاتية التدمير" تستخدم لمرة واحدة فقط ، مقدماً الشكر لجميع فريق العمل بالمديرية والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية على المجهود المبذول حفاظاً على صحة أبنائن .

وتم اليوم البدء فى توزيع علاج الأمراض المزمنة على مرضى القرارات الوزارية بمنازلهم وبكميات تكفى 3 أشهر ، فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان ، وبإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وقامت لجان الصيادلة بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة ، بتوفير الكميات اللازمة من الأدوية، وحصر المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة ، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج على نفقة الدولة ، وتحديد وسيلة الإتصال بهم ، وعناوينهم ، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الإستخدام ، وقامت إدارة المستشفى بتسليمها للإدارات الصحية ، لتوزعها على المرضى بمحل إقامتهم ، وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية والمجتمع المدنى ، وفقاً لجدول زمنى ، وجغرافى محدد .

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل وللجهود المبذولة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى بالمحافظة .

يشار إلى أن المحافظ شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .