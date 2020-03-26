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تشميع 4 محلات فى بلبيس لمخالفة موعد الغلق

الخميس، 26 مارس 2020 11:32 م
تشميع 4 محلات فى بلبيس لمخالفة موعد الغلق جانب من تشميع المحال المخالفة
الشرقية - إيمان مهنى

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ترأس اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس بالشرقية، حملة لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة الوزراء وتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بغلق المحلات في تمام الخامسة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات ضد المخالفين فقد تم تشميع وغلق محل جزارة بسعدون وغلق محل كاوتش بسعدون وغلق سايبر خلف مسجد سادات قريش وغلق محل موبايلات، وذلك لمخالفتهم لتعليمات الحظر والغلق في تمام الخامسة .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات ابتدءا من الساعة 5 مساء حتى 6 صباح اليوم التالى بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية للمرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق  أمام الجمهور إبتداء من  الساعة الـ 5 مساء حتى الساعه 6 صباح اليوم التالى، وتقتصر خدمة  توصيل الطلبات  للمنازل حتى الساعة 7 مساء قبل مواعيد حظر حركة المواطنين ويستثنى من ذلك القرار جميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .

وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بالمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والمطاعم للتأكد من التزامهم بتنفيذ قرار الغلق فى الموعد المحدد وهو الساعه٥ مساءا تجنبآ لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين سواء بالحبس او الغرامة تنفيذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء  بشأن إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا من الانتشار.

وطالب محافظ الشرقيه  أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة علي مستوي المحافظة ضرورة الالتزام فى تنفيذ قرارت الغلق طبقآ للمواعيد المحددة فى قرار دولة رئيس الوزراء والتي من  شأنها تقليل  التجمعات وبالتالى تقليل فرصة الاصابة بفيروس كورونا ومن ثم الحفاظ علي سلامة و حياة المواطنين.


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