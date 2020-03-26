تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا

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أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد اليوم /الخميس/ تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الوزير - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - إن الحالة الثالثة تعود لمواطن موريتاني يبلغ من العمر 64 عاما قدم من فرنسا على متن الخطوط الجوية الفرنسية في 15 من الشهر الجاري، وجرى تشخيص حالته الصحية فجر اليوم، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض.

وكان موريتانيا قد سجل حالتي إصابة لفلبينية ونمساوي، شفي النمساوي وغادر في حين لا تزال الفلبينية تتلقى العلاج.

وأغلقت موريتانيا حدودها، وأوقفت رحلات الطيران وأغلقت المدارس والجامعات، وفرضت حظر التجول لمواجهة الفيروس.