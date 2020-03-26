اليوم السابع
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تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا

الخميس، 26 مارس 2020 05:12 م
تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا كورونا ارشيفية
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 أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد اليوم /الخميس/ تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال الوزير - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - إن الحالة الثالثة تعود لمواطن موريتاني يبلغ من العمر 64 عاما قدم من فرنسا على متن الخطوط الجوية الفرنسية في 15 من الشهر الجاري، وجرى تشخيص حالته الصحية فجر اليوم، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض.
وكان موريتانيا قد سجل حالتي إصابة لفلبينية ونمساوي، شفي النمساوي وغادر في حين لا تزال الفلبينية تتلقى العلاج.
وأغلقت موريتانيا حدودها، وأوقفت رحلات الطيران وأغلقت المدارس والجامعات، وفرضت حظر التجول لمواجهة الفيروس.
 

وسبق وان أعلنت دولتا موريتانيا والسنغال إغلاق الحدود بينهما بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل. أعلنت وزارة الداخلية السنغالية إغلاق مساجد العاصمة داكار حتى إشعار جديد.

 

وقال بيان للوزارة - بثته الإذاعة السنغالية أن القرار يأتى ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وشهدت السنغال انتشارا ملحوظا للفيروس - خلال الأيام الماضية - حيث وصل عدد الإصابات إلى 36 مصابا.

 


محمد نذير ولد حامد

موريتانيا

كورونا

رحلات الطيران

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