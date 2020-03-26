تركيا تسجيل 1196 إصابة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 3629

ماجد تمراز

أفادت قناة الحدث الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، أن تركيا سجلت 1196 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 3629 حالة حتى الآن.

وكان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، قد أعلن أن عدد الوفيات في تركيا جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 59 اليوم الأربعاء فى حين زاد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 561 ليصل إلى 2433.

وأضاف الوزير على تويتر أن 5035 فحصا أجرى خلال الساعات الأربع والعشرين الاضية ليصل العدد الإجمالى للفحوصات التي نفذت في تركيا إلى نحو 33 ألفا.