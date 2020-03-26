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ترامب يشكر حكام الولايات.. ويؤكد: قريبا سنمارس حياتنا الطبيعة بعد القضاء على كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 11:55 م
ترامب يشكر حكام الولايات.. ويؤكد: قريبا سنمارس حياتنا الطبيعة بعد القضاء على كورونا ترامب وفريق مكافحة كورونا
كتبت: نهال طارق

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تعمل على نشر توجيهات جديدة من شأنها تقديم المشورة للحكام في الولايات في جميع أنحاء البلاد بشأن التغييرات المحتملة في التباعد الاجتماعي لمكافحة وباء كورونا، استنادًا إلى ما إذا كانت بعض الولايات تواجه اخطار منخفضة أو متوسطة أو عالية فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا.

 

وأضاف ترامب فى مؤتمر حول تطورات وباء كورونا منذ قليل أنه يتوجه بالشكر إلى حكام الولايات مجهوداتهم في التعامل مع أزمة كورونا، وتابع قائلاً: "لا تزال هناك معركة طويلة ، لكن جهودنا تؤتي ثمارها بالفعل"، مشيراً إلى أن "اليوم سيصل قريبًا.. عندما يتمكن الأمريكيون من استئناف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والدينية العادية".

 

وقال ترامب إن الإدارة تعمل على نشر مبادئ توجيهية جديدة لواضعي السياسات على مستوى الدولة لاستخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحافظة على التباعد الاجتماعي أو زيادته أو تخفيفه وغير ذلك من إجراءات التخفيف التي وضعها."

 

وأوضح ترامب أن "هذا سيشمل اختبار مراقبة ، مما يسمح بمراقبة انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد وبموجب هذه المعايير المستندة إلى البيانات ، سنقترح مبادئ توجيهية لتصنيف المقاطعات على أنها عالية المخاطر أو متوسطة المخاطر أو منخفضة المخاطر."

 

وأضاف: "هذه المعلومات الجديدة ستقود المرحلة التالية في حربنا ضد العدو غير المرئي".

 

يذكر أن البيت الأبيض تبنى في وقت سابق من هذا الشهر  سياسة تسمى "15 يومًا لإبطاء الانتشار" ، والتي شملت الابتعاد الاجتماعي ، والعمل من المنزل، وتجنب تجمعات أكثر من 10 أشخاص للحد من انتشار فيروس COVID-19 . وقد أجبرت العديد من الولايات الشركات غير الأساسية على الإغلاق.

 

ووفقا للتقرير تنتهي فترة الـ 15 يومًا يوم الاثنين 30 مارس ومن غير الواضح  في هذه المرحلة ،ما هي الإرشادات الجديدة.

وتأتي رسالة ترامب إلى حكام الولايات بعد أن قال في وقت سابق من هذا الأسبوع انه "يحب أن تفتح البلاد" من قبل عيد الفصح ، الذي يوافق 12 أبريل، مشيرا الى انه  لا يريد "إيقاف البلاد" ورؤية استمرار التراجع الاقتصادي من وباء فيروس كورونا. كما قال إنه قلق من أن تشهد البلاد "حالات انتحار بالآلاف" إذا دمر كورونا الاقتصاد.

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

وباء كورونا

اقتصاد امريكا

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