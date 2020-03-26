اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب مهاجما الـCNN: أخبارها مزيفة.. نعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمريكا

الخميس، 26 مارس 2020 12:04 ص
ترامب مهاجما الـCNN: أخبارها مزيفة.. نعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمريكا ترامب
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة CNN ووصف أخبارها بالوهمية والمزيفة، موضحا أنه يومه امتلاء بالاجتماعات، حيث العمل للحفاظ على أمان الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال دونالد ترامب:"أسمع الأخبار المزيفة من قناة سى إن إن ، ذكرت للتو أنني معزول في البيت الأبيض، متسائلة بصوت عالٍ، "متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟".. هل يعتقد أحد ذلك حقا؟ لم يكن هناك تسريب، فهم اختلقوا إنهم فاسدون وأخبار مزيفة ".

وأضاف:"لقد امتلأت بالاجتماعات طوال اليوم ، ليس لدي وقت للغباء. نحن نعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمان أمريكا!".

ترامب
ترامب

يشار إلى أن شبكة سي إن إن الأمريكية، قامت بالتشاور مع عدد من الخبراء فى مجال الصحة العامة، كما تلقت بعضا من المعلومات التوجيهية من منظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن مسمي "الفيروس الصينى" الذى يستخدمه ترامب يعتبر وصمة عار كما أنه غير دقيق.

صرح ترامب أنه قرر التوقف عن ربط فيروس كورونا بالصين، وهو ما فعله سابقًا عن طريق استخدام مصطلح "الفيروس الصيني".

وقال ترامب أمس الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "انظر، الجميع يعرف أنه خرج من الصين، لكننى قررت أنه لا ينبغى لنا أن نجعل منها مشكلة كبيرة أعتقد أننى أبرمت صفقة كبيرة، أعتقد أن الناس يفهمونها."

وأضاف ترامب إنه لم يندم على استخدام الاسم لوصف الفيروس ودافع عن اعتماده السابق له من خلال الإشارة إلى الأمراض المعدية الأخرى تم تسميتها نسبة لمصدرها، قائلا "لقد جاء الفيروس من الصين"

وفقا للتقرير أكد ترامب أيضا أنه بدأ في استخدام "الفيروس الصيني" بعد أن اتهمت وسائل الإعلام الصينية الجنود الأمريكيين بنشر الفيروس، ووصف المؤسسة الإعلامية التى نشرت المعلومات بأنها منصة تمثل جهازًا لابرز الشخصيات فى الحكومة الصينية.

وذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق أن مسؤولًا صينيًا بارزًا روج لنظرية مؤامرة مفادها أن الجيش الأمريكي كان بإمكانه إحضار فيروس كورونا الجديد إلى الصين ولم ينشأ في مدينة ووهان الصينية.

يأتي تغيير ترامب عقب نشره لتدوينة على حسابه بموقع تويتر قائلا ان انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة ليس خطأ الامريكيين من اصل اسيوي.

 

 


ترامب

تويتر

دونالد ترامب

cnn

قناة CNN

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية تقود جهود دولية لمواجهة كورونا.. الملك سلمان يرأس غدا قمة العشرين الاستثنائية عبر "فيديو كونفرانس".. ترامب والصحة العالمية أبرز المشاركين.. سبل مكافحة الوباء وتأثيره الإنسانى والإقتصادى أبرز الملفات

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:09 م

البيت الأبيض: ترامب يشارك فى القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين غدا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:42 م

سى إن إن عن وصف ترامب لكورونا بالفيروس الصينى: وصمة عار

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:26 م

هيلارى كلينتون تسخر من ترامب: لا تأخذوا نصيحة من رجل نظر لكسوف الشمس

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:16 م

أخطاء فادحة ارتكبتها إدارة ترامب فى مؤتمر مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:51 م

قبل قرار مجلس الشيوخ..تعرف على خطة ترامب الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

"هلال شعبان" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

"هلال شعبان" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

الأزهر للفتوى يحدد خمسة أذكار يتحصن بها المسلم من الأضرار والأمراض

الأزهر للفتوى يحدد خمسة أذكار يتحصن بها المسلم من الأضرار والأمراض

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة