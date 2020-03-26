ترامب عن وفاة عميل FBI في سجون طهران: لم يكن بخير في السجون الايرانية

كتب أحمد عرفة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزنه بسبب وفاة روبرت ليفنسون عمل FBI في السجون الإيرانية، مشيرا إلى أن ليفنسون لم يكن بخير في السجون الايرانية وكان مريضا لفترة طويلة، ونشعر بأسف بالغ له.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: سنناقش سبل مواجهة فيروس كورونا خلال قمة العشرين، متابعا: نحن نشتري معدات طبية من أوروبا بينما ترفض أوروبا شراء معداتنا وهي الأفضل في العالم لأنها لا تتوافق مع معاييرهم، اكثر الناس استغلونا هم حلفاؤنا انظروا الى الناتو لم يكونوا يدفعوا شيئا. كنا ندفع كل شيء.

وتابع الرئيس الأمريكي: كل من فقد وظيفته بسبب فيروس كورونا سينال راتبه كاملًا لمدة 4 أشهر، موضحا أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات.

وأكد دونالد ترامب، أنه يولي العمال والمؤسسات الاقتصادية اهتماما كبيرا في إطار خطة مكافحة فيروس كورونا في البلاد، مستطردا: حزمة الدعم الاقتصادي تضم 350 مليار دولار لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة و300 مليار دولار للعوائل الامريكية تنال عبرها منحة تتجاوز 3000 دولار العائلة المكونة من 4 أفراد.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، اليوم الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك فى القمة الاستثنائية الإفتراضية لقادة مجموعة العشرين G20، المقررة غدا، الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين كجزء من تنسيق الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيجتمع برؤساء ووزراء أغنى دول العالم، عبر الفيديو.

وتحتضن الرياض، غدًا، أعمال قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم ، وتتولّى السعودية حالياً رئاستها الدورية لمناقشة سبل "مكافحة جائحة كورونا والحدّ من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".