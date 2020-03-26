تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية.
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% خاسراً 45.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4897.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.14% خاسراً 61.1 نقطة ليغلق عند مستوى 5281.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 13.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.38 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.21%، خاسراً 8.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4104.11 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 141.7 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتى عبر 9732 صفقة.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.83%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.50%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%.
وجاء سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.97%، تليه شركة العيد للأغذية بنسبة 8.72%، ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 8.72%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.10% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 13.82%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 9.66%.
أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:
شركة تمكين القابضة
وفى سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:
شركة تمكين القابضة
ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:شركة الاثمار القابضة
شركة ياكو الطبية
شركة مجموعة الراي الاعلامية
ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية
رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:شركة تمكين القابضة
شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية
شركة ياكو الطبية
شركة أم القيوين للإستثمارات العامة
شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:شركة ايفكت العقارية
شركة أبيار للتطوير العقاري
الشركة العالمية للمدن العقارية
شركة المعدات القابضة
شركة برقان لحفر الآبار
شركة أسمنت الخليج
شركة الإثمار القابضة
شركة اجوان الخليج العقارية
سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:شركة الأمان للاستثمار
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