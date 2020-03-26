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تراجع حاد فى شراء الذهب بسوق الصاغة المصرى بسبب الأسعار

الخميس، 26 مارس 2020 04:00 ص
تراجع حاد فى شراء الذهب بسوق الصاغة المصرى بسبب الأسعار الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف رأفت فريد تاجر ذهب، هبوط حاد فى مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب بالسوق المحلى، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتى سجلت زيادات كبيرة لتحقق الأسعار مستويات تاريخية بالربع الأول من العام الجارى.

وأضاف فريد لـ"اليوم السابع"، " المبيعات تقريبا متوقفة تماما على كافة المحلات التجارية للبيع بالتجزئية، ومنذ بداية العام ويشهد السعر ارتفاع واضح وهو ما يقلل من الطلب على المعدن النفيس، فى سوق الصاغة، وهو ما يفاقم من معاناة تجار الذهب".

وأشار إلى أن سعر الذهب عالميا ارتفع حوالي 3% منذ ليواصل مكاسبه، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة، لافتا إلى أن الذهب في السوق الفورية ارتفع 2 % إلى 1605 دولار للأوقية (الأونصة)  مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو  2016.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تتسبب في رفع أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

 

 


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