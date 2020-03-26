موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة روسية من طراز (سو-27) خلال تحليقها فوق مياه البحر الأسود، مشيرة إلى أن قوات الإنقاذ تبحث حاليا عن الطيار، وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الطائرة سقطت في البحر، موضحا أن الأوضاع الجوية الصعبة في المنطقة تزيد من تعقيد عمليات البحث عن الطيار.

وأضاف البيان أن عمليات الإنقاذ تجري بمشاركة قوات الدائرة الجنوبية العسكرية، التي أرسلت طائرة من طراز (آ إن-26) ومروحية من نوع "مي-8" وسفينة عسكرية وقوارب مدنية كانت قرب موقع الحادث. يُذكر أن طائرة قتالية للتدريب من نوع "L-39" تحطمت أيضا أمس في جنوب روسيا.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى فى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال شويجو - فى تصريح أمس الأربعاء - : "العملية ستبدأ اليوم وتستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا : "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات فى المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى، بالإضافة إلى القوات الجوية وقوات الصواريخ وقوات الوقاية من الاشعاعات الكيمائية والبيولوجية وقوات الهندسة والوحدات الطبية ".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر، فى وقت سابق، بإجراء اختبار جهوزية بهدف التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشى فيروس "كورونا" المستجد. "كوفيد-19