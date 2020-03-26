وأضاف البيان أن عمليات الإنقاذ تجري بمشاركة قوات الدائرة الجنوبية العسكرية، التي أرسلت طائرة من طراز (آ إن-26) ومروحية من نوع "مي-8" وسفينة عسكرية وقوارب مدنية كانت قرب موقع الحادث.

يُذكر أن طائرة قتالية للتدريب من نوع "L-39" تحطمت أيضا أمس في جنوب روسيا.