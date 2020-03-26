اليوم السابع
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تحرير 705 مخالفة تموينية بالأسواق ومنافذ السلع فى أسيوط

الخميس، 26 مارس 2020 12:27 م
تحرير 705 مخالفة تموينية بالأسواق ومنافذ السلع فى أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط ضحا صالح

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات التموينية والمتابعة الميدانية للأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة لضبط وتحرير المخالفات لردع المخالفين والخارجين عن القانون على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي مخالفة وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.

وذلك ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة بناءاً على تعليمات رئاسة الوزراء وتوجهات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" موضحاً إنه لن يسمح بالتلاعب بحقوق المواطنين أو المساس والتلاعب بالأسعار مشدداً على التصدي بكل حذم أي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال المحافظ في بيان إن السلع الغذائية متوافرة بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق ومنافذ البيع مؤكداً على وجود مخزون سلعي استراتيجي يكفي لفترات قادمة محذرًا من الإندفاع في شراء السلع وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تزاحم وانتشار الأمراض مناشدًا المواطنين بالبعد عن التجمعات والبعد عن الأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة وإجراءات السلامة والوقاية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للوقوف بجانب أجهزة الدولة بكافة الأشكال والمجالات لمواجهة فيروس كورونا المستجد لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين.

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم شن حملات تموينية على المخابز والأسواف والمنشأت التموينية وهو ما أسفر عن تحرير 705 مخالفة تموينية متنوعة مضيفاً أن المخالفات جاءت ما بين "نقص وزن ، غلق وتوقف مخبز ، ونظافة ، وعدم الاعلان عن الأسعار، وعدم اصدار بون ،وعدم وجود ميزان حساس ، وغلق مستودعات البوتاجاز ، وشهادة صحية ، تجميع سلع غذائية" وغيرها مؤكداً على استمرار الحملات التموينية وتكثيفها بكافة مراكز وقرى المحافظة بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لاتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة حفاظاً على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


محافظ أسيوط

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اخبار مصر

حملات مكثفة على الأسواق

تقارير مصرية

منافذ السلع

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