اليوم السابع
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تحرير 4 محاضر مخالفات لصيدليات المنشاة بالتعاون مع الرقابة الإدارية فى سوهاج

الخميس، 26 مارس 2020 11:06 ص
تحرير 4 محاضر مخالفات لصيدليات المنشاة بالتعاون مع الرقابة الإدارية فى سوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تحرير 4 محاضر مخالفات لصيدليات مركز ومدينة المنشاة، خلال حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج على تقديره لدور هيئة الرقابة الإدارية في مواصلة حملاتها لفرض الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكشف المطهرات المغشوشة والمحظور بيعها، أو المخزنة استغلالا لحاجة المواطنين في ظل مواجهة فيروس كورونا .

يذكر أن الحملة قامت بالمرور على عدد من الصيدليات بمركز ومدينة المنشاة لضبط المخالفات والتفتيش على مدى توافر المستلزمات الطبية من "جوانتيات، وكحول، وكمامات"، و تاريخ صلاحيتها، و بيان الاسعار، حيث أسفر التفتيش عن وجود بعض المخالفات في ٤ صيدليات منها " عدم وضع تسعيرة، وعدم وجود مدير بالصيدلية"، وتم تحرير التقارير والمحاضر اللازمة .

وفى وقت سابق أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 224 محضر تمويني متنوع، وضبط 261 مضبوطات متنوعة، وكميات من مواد غذائية فاسدة، خلال حملات تموين ومرافق مكبرة شنتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، خلال الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا،أنه تم ضبط 9 مخالفات بيئية لبعض الورش والمحلات خلال حملة مكبرة بقرية بنى حميل، مشيرا إلى  تحرير 9 محاضر صحة متنوعة، وإعدام مواد غذائية منها 120 لتر مشروبات، و150 كيلو جرام آيس كريم مجهول المصدر،وتحرير 6 محاضر نظافة عامة لعدم وجود سلة مهملات، مشيرا إلى ضبط 31 مضبوطات متنوعة  في حملة مكبرة لرفع الإشغالات استهدفت شوارع " الجمهورية، والتحرير، وديوان الري، وخور الساحل، ومنطقة برج النحاس.

 

 

 

 

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