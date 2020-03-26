تجديد خط المياه المغذى لقرية الشيخ مسعود فى المنيا بـ2 مليون و750 ألف جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، أنه بناءا على تعليمات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بحصر المناطق الساخنة داخل المحافظة ، والتى تعانى من ضعف المياه ، لوضع حلول جذرية لها قبل قدوم الصيف ، فإنه يتم حاليا عمل إحلال وتجديد لخط المياه الواصل إلى قرية الشيخ مسعود .

وأضاف الشهاوى ، أن الخط يمتد لمسافة أكثر من 3 ونصف كيلو متر بقطر 12 بوصة ، ويتم إحلاله وتجديده بتكلفة إجمالية 2 مليون و750 ألف جنية .

كما أعلنت الشركة أن جميع مراكز الشحن مفتوحة بدأ من 28 مارس حتى 2 أبريل ، من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساءا ، كما أعلنت الشركة ، تعليق العمل بمراكز خدمة العملاء على مستوى جميع مناطق الشركة ، فى حين يتم العمل على الملفات المفتوحة للانتهاء منها .

مع استمرار استقبال الشكاوى من العملاء والرد على استفسارتهم من خلال الخط الساخن 125 ، وتطبيق 125 للاجهزة المحمولة والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا .

وكانت الشركة قد أطلقت مبادرة لتعقيم وتطهير مستشفيات المحافظة ، حيث تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد .

ونفذت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه حيث قامت الشركة بتعقيم مستشفى التأمين الصحى بالمنيا بالكامل كاجراء احترازى للوقاية من فيرس كورونا المستجد وان الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها حيث انتهت الشركة من تطهير مسجدى صلاح الدين والحسين بمدينة المنيا وان كافة إمكانيات الشركة متاحة للتعاون مع كافة أجهزة الدولة داخل المحافظة فى حالة طلبها

وقامت الشركة بتعقيم المبانى الادارية بالمحطات والفروع و تم الانتهاء من التعقيم بكافة الفروع وتكليف فريق التعقيم بالشركة بتعقيم مبنى قناة الصعيد ومبنى اذاعة شمال الصعيد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الشركة بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد ، وتعقيم مسجد صلاح الدين بالمنيا بناءا على طلب من الأوقاف

وقال بيان للشركة ان الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها او اى مصلحة حكومية أخرى وان إدارة التوعية بالشركة قامت بطباعة أكثر من 3500 مطبوع به إرشادات خاصة بالتوعية التى تخص الفيرس وسيتم توزيعها على المواطنين داخل المحافظة وانه تم عمل لوحات توعية بكافة فروع الشركة للتوعية بخطورة الفيرس وطرق الوقاية من الإصابة به .