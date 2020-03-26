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تجديد حبس شقيقان بتهمة تكوين عصابة لسرقة الدراجات البخارية بالزاوية الحمراء

الخميس، 26 مارس 2020 11:20 م
تجديد حبس شقيقان بتهمة تكوين عصابة لسرقة الدراجات البخارية بالزاوية الحمراء سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء ، تجديد حبس شقيقن 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية فى الزاوية الحمراء، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما دراجة ببخارية .

 

 

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء،وبصحبتهم قوة شرطة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنقطة، حيث تمكنوا من ضبط شقيقان " عاطلان "  أثناء قيامهم بسرقة دراجة بخارية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم فرد خرطوش، ٣طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري  وسلاح ابيض مطواه.

 

وبمواجهتهم اعترفا بسرقة دراحة بخارية من صاحبها بالاكراه وأن الأسلحة النارية والبيضاء التي بحوزتهم  للدفاع عن النفس أثناء سرقتهم للدراجات البخارية.

 

وتم إستدعاء" مالك الدارجه البخارية المستولي عليها، وتعرف على الدراجة خاصته، واتهمهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

 


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