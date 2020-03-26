تباين بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع.. ومؤشر "قطر" فى المنطقة الحمراء

كتب هانى الحوتى

تبابنت بورصات الخليج، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.9% مدفوعا بصعود القطاعات القيادية للجلسة الثالثة على التوالى، كما ارتفعت بورصة البحرين للجلسة الثانية على التوالى، فيما تراجعت بورصة دبى بنسبة 0.76% وخسر رأس المال السوقى 950 مليون درهم، وهبطت بورصة قطر بضغوط هبوط قطاع البنوك، وأنهت مؤشرات بورصة الكويت فى المنطقة الحمراء.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.76% خاسراً 13.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1809.12 نقطة، متأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 350.3 مليون سهم محققة ما قيمته 264.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4397 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 17 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.63%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 13.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.54%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.87%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.77%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27 مليون ورقة بقيمة 61.7 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.86%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 3.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1388.78 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.2 مليون سهم بقيمة 613.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.40% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.17%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.45% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.80%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.55%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.39%.



بورصة قطر

تحول المؤشر العام لبورصة قطر، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% خاسراً 55.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8479.20 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 128.7 مليون سهم بقيمة 289.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8534 صفقة، وتراجع 19 سهما، فيما ارتفعت 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.19%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.48%.



بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% خاسراً 45.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4897.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.14% خاسراً 61.1 نقطة ليغلق عند مستوى 5281.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 13.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.38 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.21%، خاسراً 8.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4104.11 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 141.7 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتى عبر 9732 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.83%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.50%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%.

وجاء سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.97%، تليه شركة العيد للأغذية بنسبة 8.72%، ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 8.72%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.10% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 13.82%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 9.66%.



بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.9% رابحا 118.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6326.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.21% رابحا 222.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5511.02 نقطة، فى أولى جلساته بعد تقليل ساعات التداول.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 146.7 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفع 162 سهما، فيما تراجع 23 سهما.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.98%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.59%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.56%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.15%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.54%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.62%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.50%، فيما تراجع قطاعى تجزئة الأغذية والأدوية بنسبة 0.05%، 0.56%، على التوالى.

وجاء سهم "أسمنت أم القرى"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم تشب بنسبة 9.97%، ثم سهم أسمنت اليمامة بنسبة 7.63%، فيما جاء سهم "الكيميائية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.98%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.88%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 2.66%.