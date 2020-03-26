تأجيل مناورات عسكرية بين الجيشين الأمريكى والإسرائيلى لأجل غير مسمى بسبب كورونا

كتب- هاشم الفخراني

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن عسكريين أمريكيين قرروا إرجاء المناورات العسكرية المشتركة التى كان المقرر أن تبدأ اليوم الخميس مع الجيش الأمريكى.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أنه تقرر تأجيل المناورات لعدة أيام بطلب من الجيش الأمريكى لاستكمال قضايا تتعلق بالتنسيق.

من جانبها، أرجعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سبب إرجاء المناورات لتفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، أن انتشار الفيروس سيؤثر على شكل التدريبات بين الجيشين، حيث لن تهبط المقاتلات في إسرائيل على الإطلاق طوال التدريب، لكونه يقتصر فقط على التدريب على التزود بالوقود، والهجوم الجوى فى الهواء فقط ويعتبر ذلك واحدا من التغييرات التى تمر بعادات التدريب الشائعة بسبب كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التدريب سيتضمن تشكيلات من مقاتلات F-35، مع مقاتلات الشبح الإسرائيلية، والتدريب على تكتيكات عسكرية و تطبيق هجوم مشترك بين المقاتلات.

وأعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2495 حالة .

وكانت وزارة الصحة الإسرئيلية، أعلنت أمس الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2170 حالة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ، أن السلطات الإسرائيلية طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، فيما أغلقت المدارس والعديد من الشركات مما أدى إلى تسريح أكثر من خمسمائة ألف عامل وموظف حتى الآن.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، وأن مفتشي البلديات سيقومون اعتبارا من اليوم بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية .