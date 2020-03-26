اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة قطر حمراء بختام تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 26 مارس 2020 01:02 م
بورصة قطر حمراء بختام تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحول المؤشر العام لبورصة قطر، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% خاسراً 55.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8479.20 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 128.7 مليون سهم بقيمة 289.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8534 صفقة، وتراجع 19 سهما، فيما ارتفعت 24 سهما، واستقرت 4 أسهم. 
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.19%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.48%.
 
وفى سياق آخر أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، عن  جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 6,30 من مساء يوم الأحد الموافق 12 إبريل، في الطابق الأول بمقر المجموعة الرئيسي بالدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الموعد الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 15 إبريل، بنفس الوقت والمكان.
 
وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأربعاء، ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الاحتياطى النقدى للشركة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أى بواقع 0.05 ريال قطرى.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة