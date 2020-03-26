بورصة قطر حمراء بختام تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لبورصة قطر، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% خاسراً 55.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8479.20 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 128.7 مليون سهم بقيمة 289.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8534 صفقة، وتراجع 19 سهما، فيما ارتفعت 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.19%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.48%.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 6,30 من مساء يوم الأحد الموافق 12 إبريل، في الطابق الأول بمقر المجموعة الرئيسي بالدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الموعد الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 15 إبريل، بنفس الوقت والمكان.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأربعاء، ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الاحتياطى النقدى للشركة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أى بواقع 0.05 ريال قطرى.