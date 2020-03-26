بوتين: وضع فيروس كورونا فى روسيا سيتغير للأفضل وكلها مسألة وقت

كتب محمد عبد العظيم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر.

وأشار بوتين أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إلى أن تفشي الفيروس في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي وقال مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلى لسوق النفط وفيروس كورونا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قرر بالأمس منح إجازة الأسبوع المقبل في الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه يتم حالياً تقييم الأوضاع لما يتم في البلاد وتوصيات الأطباء سيتم اتخاذ قرار بشأنها، موضحاً أنه يمكن تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال كلمة له، أنه من الأهمية أن نمنع الانتشار السريع للمرض، مشيراً إلى أن كل الخدمات الحياتية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الهامة ستواصل عملها دون انقطاع، مشيراً إلى أن الأولية الآن هى الحفاظ على حياة المواطنين.