اليوم السابع
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بوتين بـ "بدلة الوقاية من فيروس كورونا" يثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا

الخميس، 26 مارس 2020 02:22 م
بوتين بـ "بدلة الوقاية من فيروس كورونا" يثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا بوتين
وكالات

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اثارت الصورة التي نشرتها إحدى وكالات الانباء للرئيس الروسى فلاديمير بوتين وهو يرتدى البدلة الواقية ضد فيروس كورونا اثناء زيارته أحدى مستشفيات الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في منطقة كوموناركا بالعاصمة موسكو،  الكثير من الجدل على صفحات السوشيال ميديا وذلك حول إمكانية اصابته بالعدوى وخاصة بعد مصافحته لرئيس الأطباء في المستشفى باليد خلافا لتوصيات الخبراء.

ومن جهته أكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يشعر بأنه بصحة جيدة بعد زيارته لمستشفى للمصابين بفيروس كورونا، بضواحى موسكو، وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى امس الأربعاء "إن الرئيس الروسى يشعر بأنه بخير بعد زيارته إلى المشفى المخصص للمصابين بفيروس "كورونا" فى منطقة كوموناركا بضواحي العاصمة موسكو". 

وردا على سؤال عن سبب مصافحة الرئيس بوتين لرئيس الأطباء في المشفى باليد خلافا لتوصيات الخبراء، قال بيسكوف: "لا أعرف ولا أستطيع أن أشرح ذلك، والرئيس عادة يصافح محاوريه وهو يواصل فعل ذلك، بالطبع مع كل الاحتياطات وإجراءات التعقيم".

كان المتحدث باسم الكرملين قد أكد أمس الثلاثاء أن الرئيس الروسى ذهب إلى مستشفى مخصص للمصابين بفيروس "كورونا" في منطقة كوموناركا بضواحي موسكو دون إجراءات أمنية إضافية.

 

بوتين يصافح الطبيب
بوتين يصافح الطبيب

 

 


بوتين

كورونا

فيروس

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