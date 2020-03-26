اليوم السابع
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بعلامات النصر ملائكة الرحمة يستقبلن المترددين على الوحدات الصحية ببنى سويف

الخميس، 26 مارس 2020 03:54 م
بعلامات النصر ملائكة الرحمة يستقبلن المترددين على الوحدات الصحية ببنى سويف ممرضات بنى سويف يرفعن علامات النصر
بنى سويف - هانى فتحى

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بالكمامة وعلامات النصر، استقبل ملائكة الرحمة من أطقم التمريض بالوحدات الصحية بمحافظة بنى سويف، المترددين على تلك الوحدات .ورصدت "اليوم السابع" قيام أطقم التمريض بالوحدة الصحية بقرية الفقاعى التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، بإرتداء الكمامات، وأطقم الوقاية الطبية أثناء تقديم الخدمات الطبية للمترددين على تلك الوحدات الصحية لتلقى الخدمات الطبية .

 

وقالت الممرضات اللاتى رفعت علامة النصر، إنهن يقدرن الظروف التى تمر بها البلاد، وأكدت إحدى الممرضات، أنها وزملائها من أطقم التمريض يشعرن بالفخر لما يقدموه من عمل للتصدى لفيروس الكورونة.

 

من جانبها، عقمت فرق إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ببنى سويف، المستشفيات المركزية والعامة والتخصصية بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا ومنع انتشاره.


وشاركت فرق من ناقلات الأمراض التابعة لادارة المتوطنة بالمديرية، فى تطهير ورش العيادات وأقسام ومكاتب مستشفيات بنى سويف، وكذلك مرفق الإسعاف بمدينة بنى سويف العاصمة ومراكزه ونقاطه المنتشرة بالمدن وقرى مراكز.

 

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قد قرر تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أن يقتصر العمل بالمستشفيات على الطوارئ والأقسام الحرجة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من احتمالية انتشار العدوى بينهم فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وضمن الإجراءات الاحترازية المنفذة فى مواجهة فيروس كورونا.

ممرضات بنى سويف يرفعن علامات النصر (1)
 
ممرضات بنى سويف يرفعن علامات النصر (2)
 
ممرضات بنى سويف يرفعن علامات النصر (3)
ممرضات بنى سويف يرفعن علامات النصر 

 

 

 


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