بعد قليل.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف

كتب محمود طه حسين

يعلن بعد قليل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات نهاية العام لجميع الطلاب وكيفية وآليات عقد الاختبارات لطلاب الشهادات العامة وتفاصيل البحث الذى يتقدم به طلاب النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى.

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقدم وتعلن اليوم عن حزمة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 الذي أعلنته الوزارة كما هو ولم يحدث أي تعديل به، موضحة أن ما تم تداوله بشأن المواد الدراسية (خارج المجموع) يخص سنوات النقل فقط، وتطالب الوزارة الصحفيين بعدم تداول أي أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد خلال الفترة الماضية، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الد راسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد 7 يونيو أول يوم بالامتحانات اختبار مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والثلاثاء 16 يونيو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والأحد 21 يونيو الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 يونيو الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والخميس 2 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية والأحد 5 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة أيام 18 يونيو والثلاثاء 23 يونيو والثلاثاء 30 يونيو 2020.