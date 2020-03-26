بعد إعلان وفاته فى إيران.. ما هى قصة عميل الـ FBI الأمريكى المحتجز منذ 12عاما؟

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت أسرة عميل الـ FBI الأمريكى روبرت ليفنسون المحتجز في إيران وفاته، وقالت فى بيان لها، الخميس، وفقا لاستنتاجات الإدارة الأمريكية فان ليفنسون توفى فى السجون الإيرانية.

وقالت أسرته "لقد تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم ودفعتنا نحن أيضا لإستنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال". وأكدت الأسرة لا نعلم بالتحديد زمن وأسباب الوفاة، أوضحت ان وفاته حصلت قبل تفشي فيروس كورونا المستجد بإيران.

من جانبه قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: عميل الأف بي آي السابق بوب ليفنسون توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال.

من هو ليفنسون؟

- ليفنسون هو ضابط أمريكي سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI

- أثناء رحلة له كمحقق خاص منذ 12 عاما وبالتحديد فى مارس 2007 اختفى في جزيرة كيش الإيرانية، وظلت مسألة اختفائه مصدر خلاف بين واشنطن وطهران.

- حتى الأن تقول السلطات الإيرانية إنها لا تعرف مكان احتجازه

- تقاعد ليفنسون من التحقيق الفيدرالى منذ 1998

- قالت تقارير أجنبية أنه كان يشارك فى عملية للـ CIA داخل إيران.

- وتشير تقارير إلي أنه كان في إيران في مهمة استخبارية غير مرخصة وتسبب الكشف عنها في فضيحة داخل الــCIA

- أكدت معلومات حصلت عليها الولايات المتحدة أنه ما زال على قيد الحياة قبل حوالى 3 سنوات

- عرضت FBI مكافأة مالية مليون دولار ورفعت إلى 5 ملايين مقابل الإدلاء بمعلومات عنه

- ظهر ليفنسون في شريط فيديو وصور حصلت عليها عائلته فى عام 2010

- قالت أسرته أن الحكومة الأمريكية لم تقم بكل ما يمكن لإنقاذه أو العثور عليه

- مسئولين أمريكيين طلبوا من إيران المساعدة فى إيجاده بعد توقيع الاتفاق النووى فى 2015

- فى 2016 أطلقت التحقيقات الفيدرالية صفحة على موقع فيسبوك بالفارسية لمناشدة الإيرانيين

- فى 2016 قال البيت الأبيض أنه من المحتمل أن يكون متواجدا جنوب غرب أسيا أو باكستان

- وكانت دعت واشنطن السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بناء على اتهامات وصفتها فى السابق بـ"الملفقة".