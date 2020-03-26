بشرى جديدة للمسنين.. عجوز 90 عاما تتعافى من كورونا فى إيران

ووفقا لوكالة فارس، دخلت السيدة المستشفى قبل 11 يوما بعد إصابتها بفيروس كورونا وغادرت اليوم المستشفى بعد تماثلها للشفاء الكامل.

وكانت سيدة إيرانية مسنة آخرى تبلغ من العمر 93 عاما قد تماثلت للشفاء من المرض الأسبوع الماضي .

وارتفعت حالات الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية الخميس، تم تسجيل 157 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك اجمالى حالات الوفاة لـ 2234.

كما سجلت 2389 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ إجمالى الإصابات منذ فبراير الماضى وحتى اللحظة، 29 ألف 406 أشخاص، كما ارتفع عدد المتعافين لـ 10457.