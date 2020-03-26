بشرى جديدة للمسنين.. عجوز 90 عاما تتعافى من كورونا فى إيران

تعافت سيدة إيرانية مسنة تبلغ من العمر 90 عاما من مرض فيروس كورونا المستجد في مدينة قم الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران والتى تعد بؤرة تفشي الفيروس القاتل فى إيران.
ووفقا لوكالة فارس، دخلت السيدة المستشفى قبل 11 يوما بعد إصابتها بفيروس كورونا وغادرت اليوم المستشفى بعد تماثلها للشفاء الكامل.
وكانت سيدة إيرانية مسنة آخرى تبلغ من العمر 93 عاما قد تماثلت للشفاء من المرض الأسبوع الماضي .
وارتفعت حالات الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية الخميس، تم تسجيل 157 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك اجمالى حالات الوفاة لـ 2234.
كما سجلت 2389 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ إجمالى الإصابات منذ فبراير الماضى وحتى اللحظة، 29 ألف 406 أشخاص، كما ارتفع عدد المتعافين لـ 10457.
وتجرى السلطات خطة "غربلة" المواطنين على الطرق، وقياس درجات حراراتهم، وتم فحص 50 مليون و 821 ألف بهذه الطريقة.
وفرضت السلطات قيود على سفر المواطنين بين المدن، وصرح حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا في الدولة التي تشهد أكبر انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.، " اعتبارا من اليوم فرضت قيود على تنقل وسفر الإيرانيين بين المدن.
ولا تزال حتى اللحظة، تتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا، كما يواصل الفيروس حصد أعداد من المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى، وتوفى نواب ودبلوماسي سابق وآخرين لايزالون قيد العلاج.
كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، وللمرة الأولى ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية)، فى إطار الحد من انتشار الوباء.
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