اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بشرى جديدة للمسنين.. عجوز 90 عاما تتعافى من كورونا فى إيران

الخميس، 26 مارس 2020 01:42 م
بشرى جديدة للمسنين.. عجوز 90 عاما تتعافى من كورونا فى إيران مسنة تتعافى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعافت سيدة إيرانية مسنة تبلغ من العمر 90 عاما من مرض فيروس كورونا المستجد في مدينة قم الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران والتى تعد بؤرة تفشي الفيروس القاتل فى إيران.

ووفقا لوكالة فارس، دخلت السيدة المستشفى قبل 11 يوما بعد إصابتها بفيروس كورونا وغادرت اليوم المستشفى بعد تماثلها للشفاء الكامل.

وكانت سيدة إيرانية مسنة آخرى تبلغ من العمر 93 عاما قد تماثلت للشفاء من المرض الأسبوع الماضي .

وارتفعت حالات الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية الخميس، تم تسجيل 157 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك اجمالى حالات الوفاة لـ 2234.

كما سجلت 2389 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ إجمالى الإصابات منذ فبراير الماضى وحتى اللحظة، 29 ألف 406 أشخاص، كما ارتفع عدد المتعافين لـ 10457.

وتجرى السلطات خطة "غربلة" المواطنين على الطرق، وقياس درجات حراراتهم، وتم فحص 50 مليون و 821 ألف بهذه الطريقة.

وفرضت السلطات قيود على سفر المواطنين بين المدن، وصرح حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا في الدولة التي تشهد أكبر انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.، " اعتبارا من اليوم فرضت قيود على تنقل وسفر الإيرانيين بين المدن.

ولا تزال حتى اللحظة، تتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا، كما يواصل الفيروس حصد أعداد من المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى، وتوفى نواب ودبلوماسي سابق وآخرين لايزالون قيد العلاج.

كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، وللمرة الأولى ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية)، فى إطار الحد من انتشار الوباء.


ايران

كورونا

تفشي كورونا فى ايران

قم

فيروس كورونا

مسنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد 13 عام من اختفاءه.. هل تكتب سجون إيران سطر النهاية فى أطول رحلة عميل الـ FBI الأمريكى؟.. أسرة "ليفنسون" تعلن وفاته فى طهران قبل جائحة "كورونا".. وترامب مشككا: لا نقبل إعلان وفاته ويصفه بـ"الرجل العظيم"

الخميس، 26 مارس 2020 03:00 ص

تفشي كورونا لغز محير فى إيران.. الصحة: طلاب وعمال صينيين نقلوا الفيروس إلى قم.. ارتفاع الوفيات لـ2077 وأكثر من 27 ألف إصابة.. و السلطات تطبق إجراءات مشددة خلال يومين والحرس يجرى مناورة دفاع بيولوجى

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:00 م

وزارة الصحة الإيرانية تطالب البرلمان بمد تعطيل جلساته أسبوعين بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة