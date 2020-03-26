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بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

الخميس، 26 مارس 2020 04:05 ص
بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل شهر رمضان
كتب محمود راغب

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حوالى 28 يومًا تقريبًا باتت تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل، وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريًا الموافق 22 أبريل المقبل، وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريًا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريًا فلكيًا يوم الجمعة 24 أبريل.

ووفقًا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يومًا أول أيامه فلكيًا الجمعة 24 أبريل، وأخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28، أما أخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .

وعن شهر شعبان، فقد ولد هلاله بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 28 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى الثلاثاء الماضى 29 رجب 1441 هجريا الموافق 24 مارس الجارى.

وبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما فى محافظات الجمهورية فبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقيقة، وبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ18 دقيقة، وأثبتت الرؤية الشرعية أن اليوم الأربعاء 25 مارس هو أول أيام شهر شعبان.


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