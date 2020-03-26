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بث عروض "الثقافة بين ايديك" يوميًا على شاشات التليفزيون المصرى

الخميس، 26 مارس 2020 10:36 م
بث عروض "الثقافة بين ايديك" يوميًا على شاشات التليفزيون المصرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
كتب محمد السيد

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اتفقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام على بث عروض مبادرة "خليك فى البيت..الثقافة بين ايديك" يوميا عبر قنوات التليفزيون المصري حيث خصص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين موعد ثابت على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى فى التاسعة مساء.

 

و قالت إيناس عبد الدايم إن الاتفاق يعد نموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة، ويأتى فى إطار حث أبناء الوطن على الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التى أصدرتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

 

وأشارت إلى استمرار البث على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خاصة بعد تحقيق نسبة مشاهدة ضخمة مما يمثل نجاحاً غير مسبوق ويؤكد وعى الجمهور ورغبته فى الحصول على جرعات إبداعية جادة ومميزة، مضيفة أن المواد الإبداعية التى يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالى من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته – حفلات الموسيقار عمر خيرت ونجوم الطرب فى الوطن العربى إلى جانب عروض الباليه منها كسارة البندق - زوربا - بحيرة البجع والأوبرات منها عايدة – كارمن وغيرها وحفلات مركز تنمية المواهب ، بالإضافة إلى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية.


وزارة الإعلام

أسامة هيكل

اخبار مصر

وزيرة الثقافة

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