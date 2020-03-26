بالتصفيق والورود.. استقبال أطباء عائدين من خط مواجهة كورونا بإقليم هوبى

كتب محمد شعلان

نظم مطار مقاطعة شانشى فى الصين، استقبال حافل للأطباء العائدين من إقليم هوبى أحد بؤر انتشار فيروس كورونا الجديد، وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية CCTV، فيديو للحظة وصول طائرة تضم الأطباء العائدين من هوبي وفور فتح باب الطائرة بدأ الأطباء في النزول رافعين العلم الصيني في أيدهم بينما استقبلهم العاملين فى مطار شانشى بالتصفيق والورود تقدير لدورهم فى مكافحة الوباء العالمى.

وأعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها قدمت حتى الآن مساعدات عاجلة إلى 83 دولة ومنظمة دولية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقال نائب وزير الخارجية الصينى لوه تشاو هوى - فى تصريح اليوم خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في العاصمة بكين - إن المساعدات تم تقديمها إلى دول ومنظمات دولية وإقليمية مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي، وتشمل إمدادات طبية مثل كواشف الاختبار والكمامات، مشيرا إلى أن الصين تبرعت أيضا بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لتسهيل التعاون الدولي ذي الصلة.



استقبال اطباء عائدين من هوبى



لحظة استقبال الاطباء فى مطار صينى

من جانبه، أضاف نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسنج يى شين – خلال المؤتمر الصحفي - أن الصين تعمل بشكل وثيق مع باقي دول العالم لتقديم المساعدات والخبرات.

وأوضح شين، أن الصين تبادلت بشكل نشط المعلومات حول فيروس "كورونا الجديد" وعززت التبادلات التكنولوجية مع الخبراء الدوليين، إلى جانب إرسال خبراء إلى دول لمساعدتها في جهود مكافحة الفيروس.

وكانت الصين، أعلنت عدم تسجيل أى حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس، أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسى الصينى الأربعاء.