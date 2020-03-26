اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 02:55 م
خالد صلاح
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باكستان تعلق جميع رحلات الطيران لـ 2 أبريل.. وارتفاع الإصابات بكورونا لـ1078

الخميس، 26 مارس 2020 02:44 م
باكستان تعلق جميع رحلات الطيران لـ 2 أبريل.. وارتفاع الإصابات بكورونا لـ1078 الخطوط الجوية الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)

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أعلنت الحكومة الباكستانية الخميس تعليق كافة الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات الطيران الداخلية ورحلات الطيران المستأجرة حتى الثاني من أبريل المقبل في محاولة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية - حسبما نقلت صحيفة (باكستان توداي) اليوم الخميس، أنه سيتم تعليق كل رحلات الطيران الداخلية والمستأجرة والخاصة غير أنه سيتم استثناء طائرات نقل البضائع ورحلات الطيران التي تحمل خطابات إذن خاصة.

يذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد علقت رحلات الطيران الدولية لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتم اتخاذ هذا القرار بعدما سجلت باكستان ثماني حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد كما ارتفع عدد الإصابات، وتماثل 21 شخصًا للشفاء.

كما أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد؛ ليصل إلى 1078 حالة، وذلك مع ظهور حالات إصابة جديدة في ثلاثة أقاليم رغم عمليات الإغلاق الإقليمية والجزئية سعيًا لاحتواء تفشي الفيروس.

وكشفت قواعد البيانات المحلية، حسبما نقلت صحيفة (باكستان توداي) الباكستانية، ظهور 12 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إقليم بلوشستان، وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات في الإقليم 119.

وسجلت إسلام آباد خمس حالات إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 20، كما أعلن إقليم جيلجيت بالتستان ظهور ثلاث حالات أخرى مصابة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الإصابات 81.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية الحالات المصابة في باكستان جاءت من إيران التي يتفشى بها الفيروس عن طريق معبر تفتان الحدودي.

 


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الطيران الباكستانى

كورونا

فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

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