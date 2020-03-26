انفجار فى مبنى سكنى مكون من 8 طوابق بمدينة ماغنيتوغورسك الروسية

هز انفجار اليوم الخميس أحد المباني في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، فيما أكد السكان المحليون أن رجال الإطفاء والشرطة سارعوا إلى مكان الحادث، حيث تصاعدت ألسنة النيران والدخان من عدد من الشقق.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع بعد تسرب للغازفى شقة بالطابق الثانى من مبنى سكنى مكون من ثمانية طوابق، وقد جرى إخلاء السكان وإنقاذ 11 شخصا دون ورود معلومات عن إصابات.
وأعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وكانت الحكومة الروسية، قررت تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من غد الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى فى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد
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