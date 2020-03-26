انفجار فى مبنى سكنى مكون من 8 طوابق بمدينة ماغنيتوغورسك الروسية

وكالات

هز انفجار اليوم الخميس أحد المباني في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، فيما أكد السكان المحليون أن رجال الإطفاء والشرطة سارعوا إلى مكان الحادث، حيث تصاعدت ألسنة النيران والدخان من عدد من الشقق.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع بعد تسرب للغازفى شقة بالطابق الثانى من مبنى سكنى مكون من ثمانية طوابق، وقد جرى إخلاء السكان وإنقاذ 11 شخصا دون ورود معلومات عن إصابات.