اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 12:37 م
خالد صلاح
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انخفاض أسهم أوروبا مع إخفاق اتفاق تحفيز قياسى فى منع القلق بشأن كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 11:37 ص
انخفاض أسهم أوروبا مع إخفاق اتفاق تحفيز قياسى فى منع القلق بشأن كورونا أسهم أوروبا
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت على مدى جلستين متتاليتين، إذ طغى الانتشار السريع لفيروس كورونا ومخاوف بشأن ركود عالمي كبير على التفاؤل إزاء اتفاق تحفيز أمريكي تاريخي بقيمة تريليوني دولار.
 
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2%، مع انخفاض الأسهم الألمانية 1.8 % إذ أظهر مسح أن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد بأوروبا تراجعت بشدة لأدنى مستوياتها منذ 2009.
 
كما نزلت الأسهم الإيطالية والإسبانية بما يتراوح بين 2.2 % و2.5 % مع تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا 7500، بينما ارتفع العدد في إسبانيا إلى ما يزيد عن 3400 متجاوزا إجمالي معدل الوفيات في الصين.
 
ونزل سهم ديكسون كارفون البريطانية للأجهزة الكهربائية 2%  بعد أن حذرت من أنها لن تحقق توقعاتها للأرباح والديون في 2019-2020 مع تسبب تفشي الفيروس في إجبارها على إغلاق متاجرها في المملكة المتحدة وأيرلندا واليونان.

الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا

فيروس كورونا

سهم ديكسون كارفون

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