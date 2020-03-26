اليوم السابع
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انتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب حريق منزل بطوخ

الخميس، 26 مارس 2020 01:05 م
انتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب حريق منزل بطوخ حريق شقة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر محمود طارق رئيس نيابة طوخ ، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها ، إنتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب حريق منزل مهجور بمنطقة سوق طوخ بمحافظة القليوبية ، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الحريق وملابساتة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، اخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ ، بلاغا بنشوب حريق فى منزل مهجور فى منطقة السوق ، انتقل على الفور النقيب محمد بدوى رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء ، وتم السيطرة على النيران، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون أى خسائر بشرية .

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق فى منزل مهجور لا يوجد فيه سكان، حيث اشتعلت النيران فى كميات من المخلفات والأقفاص الخشبية الفارغة ورجحت الأجهزة الأمنية أن مجهول قام بإلقاء عقب سيجارة واشتعلت النيران بفعل الرياح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، على حريق نشب بمنزل سكنى بقرية الدير، بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية وتم الدفع بسيارتى أطفاء وسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق الأخرى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس نيابة طوخ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية بانتداب الادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بتقدير خسائر الحريق وأسباب .

وفى سياق آخر انتقل على الفور المهندس محمد خيرى رئيس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية لمكان الواقعة وأمر بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر .

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل سكنى بسوق الثلاثاء بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم إخطار الحماية المدنية بقيادة اللواء احمد العشماوى ،وتم على الفور بالانتقال لمكان الحريق بقرية الدير بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارتى أطفاء وسيارة إسعاف ،وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداد ه للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وأمرت النيابة العامة بانتداب الادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بتقدير خسائر الحريق وأسبابه.

كما أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة وإشراف المستشار حسن على المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

وفى سياق آخر انتقل على الفور المهندس محمد خيرى رئيس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية لمكان الواقعة وأمر بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر .

 


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