اليونان: تركيا تقوض السلام فى بحر إيجة وشرق المتوسط

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اتهمت وزارة الخارجية اليونانية تركيا بالعمل على تقويض الاستقرار فى بحر إيجة ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الأربعاء - أن تركيا تصر على عدم الاعتراف بجمهورية قبرص التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكذلك عدم الاعتراف بالحقوق السيادية للجزر اليونانية، وتصر أيضا على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي للبحار.

وأكد الوزارة أن اليونان ستحافظ على احترام القانون الدولي باعتباره أساس السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وأن اليونان ستواصل المطالبة باحترام حقها السيادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة، والتأكيد على أن الاتفاقيات غير القانونية والباطلة لن يكون لها أي تأثير قانوني.

ويُعتبر هذا البيان ردًا على وثيقة كان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سنيرلي أوغلو قد قدمها في وقت سابق من الشهر الجاري تحتوي على إحداثيات جغرافية تستند إلى اتفاق الحدود البحرية المثير للجدل الذي تم توقيعه بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية المتمركزة في طرابلس في نوفمبر الماضي.