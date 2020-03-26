اليوم السابع يتجاوز 16مليون متابع على فيس بوك وCrowd tangle يكشف سر التفوق

كتب خالد إبراهيم

تواصل اليوم السابع تفوقها الصحفى والخبرى على كافة المواقع المصرية والعربية، بالإضافة إلى تفردها وتميزها فى "الديجتال" وعلى وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتخطت صفحة "اليوم السابع" مؤخراً أكثر من 16 مليون متابع على "فيس بوك"، وذلك انطلاقاً من حرصها على تقديم كافة الأشكال الصحفية وقديمها فى قالب جذاب ومتطور لمتابعيه على "فيس بوك"، بخلاف القصص الإنسانية والصحفية، وأيضا الصور الخاصة والفيديوهات وأشكاله المختلفة من "انفوجراف"، و"فيديوجراف".

برنامج Crowd tangle المتخصص فى حساب أرقام السوشيال ميديا بدقة، كشف عن تفوق اليوم السابع على كافة صفحات المواقع الإخبارية والقنوات في مصر والعالم العربى بفارق كبير.



صفحة اليوم السابع على فيس بوك

ويحوز "اليوم السابع" على أكثر من 6 ملايين مشاهدة لفيديوهات صفحة "اليوم السابع" على فيس بوك، بفارق كبير يصل إلى 5 ملايين عن أقرب منافسيه صفحة mbc مصر والتي حققت 1.77 مليون مشاهدة، ويليها صفحة سكاى نيوز بـ 1.6 مليون مشاهدة، ثم صفحة dmc tv، بحوالي 1.57 مليون مشاهد.

حساب الفيديوهات

وفيما يتعلق بـالـ "posts"، استطاع "اليوم السابع" أن يحوز على ما يقرب الـ 50 % من إجمالي المواقع والقنوات بفارق ضخم عن أقرب منافسيه "سكاى نيوز" بـ 8 %، والوطن بـ 6 %، والعربية بـ 5%.



حساب الـ posts

وتعمل صالة التحرير في "اليوم السابع" على خطة شاملة تضمن استمرار تدفق المنتجات الصحفية الجديدة عن فيروس كورونا بجانب المتابعة الخبرية اللحظية، من خلال إعداد مجموعة نوعية من الإنفوجراف والفيديوجراف والفيديوهات التعريفية، وفيديوهات "الأنيمشن"، وغيرها من الأشكال الصحفية المختلفة التي تجعل القارئ يطلع على كل ما يريد معرفته عن فيروس كورونا بطريقة شيقة، تضم كل المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، ويتعهد الموقع باستمرار تدفق هذه الأشكال الصحفية الجديدة، سواء عن فيروس كورونا أو غيرها من القضايا الأخرى التي تهم القارئ.